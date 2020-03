Dodental Hasselt in korte tijd verdubbeld: drama voor verzorgingshuis

In verzorgingshuis De Hazelaar in Hasselt zijn in enkele dagen tijd zes ouderen gestorven. Volgens de huisarts is corona de oorzaak van hun overlijden. Het aantal sterfgevallen door de ziekte Covid-19 is de afgelopen dagen in Hasselt verdubbeld. ,,Er zijn nu ongeveer tien mensen overleden aan corona in Hasselt”, zegt Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder.

,,Een groot drama”, noemt Bilder de situatie in verzorgingshuis De Hazelaar, waar ongeveer twintig cliënten bewezen besmet zijn. ,,Bij De Hazelaar is waarschijnlijk ook één bron van besmetting geweest. Als je zelf niet weet dat je ziek bent, kan je wel andere mensen besmetten. Nu zit iedereen apart op de kamer, maar twee weken terug was dit nog niet zo. Er werd samen gegeten met meerdere personen aan één tafel. Dan kan een besmetting snel doorgegeven worden. Het is nu echt belangrijk om al het persoonlijk contact te vermijden.”

Tekort personeel

Bij woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde zijn verpleegkundigen van Defensie aan de slag gegaan om het personeel te helpen met de verzorging van bewoners. In Hasselt is dit vooralsnog niet nodig. ,,In Heerde was veel personeel ziek”, zegt burgemeester Bilder. ,,In Hasselt is dit anders en is geen groot tekort aan personeel.” Bij medewerkers zijn wel besmettingen geconstateerd. Enkele medewerkers zijn alweer hersteld.

Zeker drie ouderen die de afgelopen dagen zijn overleden, zaten bij elkaar op de afdeling. ,,Het is heel verdrietig om zoveel leed te zien ontstaan”, vertelt burgemeester Bilder. ,,Iedereen begint nu wel iemand te kennen die is overleden, daardoor krijgt voor veel mensen het verdriet een gezicht. Ik schrijf een brief aan alle nabestaanden van mensen in de gemeente die door het virus zijn overleden om ze mijn medeleven te betuigen.”

Testen

,,Het is lastig om exact aan te geven hoeveel mensen aan het coronavirus zijn overleden”, vertelt Bilder. ,,De kans is behoorlijk groot dat ongeveer tien mensen in Hasselt door het coronavirus zijn overleden. Niet iedereen is getest, maar de mensen die zijn overleden hadden volgens de huisarts wel alle verschijnselen van corona. Ook in de verzorgingshuizen is niet iedereen getest. Er is op dit moment een tekort aan testen.”

Bij De Hazelaar, onderdeel van zorgorganisatie IJsselheem, is het voor twee familieleden wel mogelijk om met beschermende kleding aan afscheid te nemen van een coronapatiënt die binnen een paar dagen zal overlijden. Richtlijn is om daarna twee weken in quarantaine te blijven. Cliënten worden niet meer doorgestuurd naar het ziekenhuis. ,,Wat de situatie erg lastig maakt is dat familie niet zomaar naar personen toe kan die ziek zijn”, zegt Bilder. ,,Ik kan begrip opbrengen voor iemand die naar binnen wil, maar de regels zijn er natuurlijk niet voor niets.”

IJsselheem heeft maandag familieleden van mensen die in De Hazelaar wonen middels een mail op de hoogte gebracht van het overlijden van zes bewoners van het zorgcentrum.