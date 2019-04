Doordeweeks is Theo toezichthouder, in het weekend werkt hij als pastoor

Na 25 stukjes is het tijd om de boel eens om te gooien. Een draai van 180 graden. Deze keer ga ik voor iemand met een weekendbaan en een doordeweekse hobby. Het bestaat, hij bestaat. Mag ik u voorstellen aan Theo van der Sman (68) uit Hasselt, emeritus pastoor, en toch nog binnen drie parochies werkzaam. In zijn vrije tijd is hij vrijwilliger bij de gildes van de klokkenluiders en die van de brugwachters. Daarnaast voorzitter van twee stichtingen die armen in Sri Lanka helpen én hij is actief ridder van de Ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem. Lust u nog peultjes?