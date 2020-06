Drugsrijder die verdacht wordt van veroorzaken ernstig ongeluk in Zwartsluis te ziek voor zitting

Geen publiek bij eerste fysieke raadsverga­de­ring Zwartewa­ter­land sinds uitbreken coronacri­sis

11:30 Nu de uitbraak van het coronavirus in Zwartewaterland wat tot bedaren is gekomen, gaat de gemeenteraad donderdag weer fysiek vergaderen. De laatste keer dat de raadsleden elkaar troffen in de raadszaal was 12 maart en op 28 mei is er vanuit huis digitaal vergadert.