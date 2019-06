Dweilorkesten bouwen een feestje in Hasselt

Voor de Feesttoeters uit Sassenheim is het podium in de Hoogstraat veel te klein. Het dweilorkest waaiert telkens uit over de straat. Vlak nadat de muzikanten ‘Jesus Christ Superstar’ aanheffen, gaat er een confettibom af. Een bezem en stofzuigerkop dienen dan als microfoon voor twee leden die ‘I want to break free’ van Queen aanheffen. ,,Geweldig, ze maken er echt een feestje van", zegt Bas Dalsem (26) uit Kampen, die met een biertje in zijn hand naar de Feesttoeters staat te kijken. Dat het dweilorkest boeiend blijft van het begin tot het eind en muzikaal goed in elkaar steekt, zijn andere belangrijke criteria die bepalen dat dit dweilorkest volgens hem zo goed is.