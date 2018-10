Echtpaar uit Genemuiden gegijzeld door regeltjes: zorgwoning buiten bereik

Voor Albert (86) en Henny (82) Bakker was het altijd een geruststellend idee. Zouden ze zich niet meer kunnen redden in hun huurhuis, dan was er altijd nog De Meente. Het zorgcentrum gebouwd voor en door dorpsbewoners. Henny schonk er jarenlang koffie voor de 'oudjes'. Nu behoort ze zelf tot de 'oudjes' maar is voor haar en Albert geen plek in de herberg.

Zittend

Tot afgelopen december konden ze zich aardig redden. Albert heeft de ziekte van Parkinson en hartklachten, maar Henny redderde de boel in huis. Tot ze getroffen werd door een cyste in haar knie die niet operabel is. Nu kan ze zich amper meer voortbewegen. De trap op duurt eindeloos. Voetje voor voetje, met Albert in haar kielzog als vangnet. Naar beneden gaat ze zittend, tree voor tree. 's Nachts even beneden naar de wc is dus geen optie. Gelukkig heeft ze de plas-emmer boven kunnen vervangen door een po-stoel. Maar dan nog. ,,Ik heb een tijd beneden geslapen. Maar dan ligt Albert boven. Als je mekaar 's nachts nodig hebt, is dat een groot probleem.''