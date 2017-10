Een jaar na de verwoestende brand: 'In een klap was alles anders'

video,,Ah, goeie'', zo verwelkomt Henk Wildeboer zijn bezoek dat een jaar na de brand op zijn punterwerf wel eens wil weten wat de stand van zaken is. De wederopbouw is al aardig op streek, zo blijkt.

Precies een jaar geleden werd de werkschuur van de Gieterse punterbouwer Henk Wildeboer door brand verwoest. Een jaar later is een nieuwe ruimte bijna klaar. Henk kan niet wachten om daar binnenkort aan de slag te gaan. Wegwezen uit die tijdelijke - maar nostalgische ogende - werkplaats. ,,Het wordt wat ruimer", zegt hij met gevoel voor understatement over het vooruitzicht. Een punter lakken bijvoorbeeld, doet hij nu noodgedwongen aan het eind van de dag. ,,Anders kan ik meteen wel stoppen met zagen."

Bij de brand vorig jaar ging niet alleen Henks werkschuur in vlammen op, ook koffie- en theeschenkerij d'Ellige (de helling) en de verhuurvloot van gelakte eikenhouten punters gingen verloren. ,,Op één verhuurpunter na, nummer 1. Die lag in de botenloods", zegt Yvonne Wildeboer. ,,Toevallig hè. Het had net zo goed nummer 8 of 14 kunnen zijn."

Punters bouwen

Na de brand heeft Henk Wildeboer zich een slag in de rondte gewerkt in zijn kleine werkplaats. Twee Beulakermeerpunters, een vlot en zeven verhuurpunters rolden sindsdien van de helling. Dat is wel wat anders dan in de tijd voor de brand. ,,Het was helemaal niks meer, ik bouwde eens in de vijf jaar een nieuwe punter", kijkt Henk terug. Nu bouwt hij - 'haast met de ogen dicht' - de ene na de andere punter voor de verhuurvloot. Aan het begin van het seizoen had hij al vijf verhuurpunters klaar. ,,De verhuur ging wel door. Dat was mooi", zegt Henks echtgenote Yvonne.

En punterbouwer Wildeboer bouwt nog wel even door. ,,We hebben een vergunning voor vijftien verhuurboten. En ik heb net nog weer een boel hout gekocht, dus ik moet wel flink aan de slag", zegt Henk.

Door merg en been

Zijn vrouw weet zich tot in detail die vreselijke avond te herinneren. Haar man zat zoals elke donderdagavond een biertje te drinken met kameraden. Yvonne en hun vier kinderen lagen bijtijds onder de wol. ,,Om half elf zat ik rechtop in bed. Het geluid van de brand ging door merg en been. Ik wist meteen dat wat ik hoorde zo fout was."

De werf was binnen de kortste gehuld in zwarte rookwolken, die ook de woning binnendrongen. ,,Onze tweede moest met een zaklamp de weg naar buiten zoeken. Wij hebben ons aan de heg vastgehouden om naar voren, naar de weg te komen", aldus Yvonne.

Volledig scherm © Wilbert Bijzitter Ze slaapt er nog steeds slecht van, wordt van elke geluidje wakker. ,,Dan ga ik er uit om te kijken. Als blijkt dat het niks is, kan ik gelukkig wel weer slapen. Maar ik word wel vier tot acht keer per nacht wakker. Je kunt het niet van je afzetten. We waren alles in één keer kwijt, maar we zijn er nog. En nu zijn we weer een beetje terug bij waar we waren."

Herhaling voorkomen

De eerste dag na de brand keken de Wildeboers alweer vooruit: Hoe doen we het als we volgend jaar weer aan de slag willen? De verhuurvloot op peil brengen, was één. Ook de twee grote botenloodsen van de werf die schade hadden opgelopen, zijn aangepakt. ,,De zijkant had in brand gestaan en het dak was een stukje ingebrand", vertelt Yvonne over de botenloods pal naast de werkschuur.

In de nieuwe werkschuur zorgt aardwarmte voor een aangename werktemperatuur, waar voorheen een houtgestookte kachel werd gebruikt. ,,En alle elektra is opbouw, we hebben niets meer in de wanden, vertelt Yvonne. ,,Hoewel je het niet in de hand hebt, doen we er alles aan om herhaling te voorkomen."

De oorzaak van de verwoestende brand is nooit is achterhaald. Henk Wildeboer: ,,Dat mag ik wel graag weten."