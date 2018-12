Een middagje mee carbidschieten: groep in Hasselt doet het al 25 jaar

videoHet begon ooit met vier melkbussen, ruim 25 jaar later komen er elk jaar twintig mensen bij elkaar om met lawaai het jaar uit te luiden. In Hasselt is het carbidschieten populair op oudejaarsdag. Verslaggever Jasper van Loo doet mee. Wat is er nou zo leuk aan een middagje zorgen voor veel lawaai?

Op een rijtje staan dertien man met een voet op een melkbus. Iemand anders loopt nadat de melkbus is gevuld met carbid met een gasbrander langs om te zorgen dat de deksels in een hoog tempo van de melkbus afknallen. Het zorgt voor een oorverdovend lawaai. Dit tafereel herhaalt zich de hele middag.

Schoonmaken

Als de steekvlam van de gasbrander voor de eerste keer de onderkant van mijn melkbus aanraakt zorgt dit voor een doffe knal, vergeleken bij alle harde knallen bij de andere melkbussen. Er klinkt gelach. ,,Het carbid goed schoonmaken”, adviseert de persoon naast mij. We staan te knallen in een weiland bij nieuwbouwwijk Om de Weede.

Ik ben zelf een nog niet zo ervaren melkbusschieter, mijn 54-jarige vader Hans doet het al bijna zijn hele leven. Geboren in het melkbuswalhalla Kampen kan dit ook niet anders. Met drie andere mannen begon hij ruim 25 jaar geleden carbid te schieten in Hasselt. De laatste jaren is dit groepje groter geworden. ,,Het is mooi om deze traditie voor te zetten, dit is veel mooier dan vuurwerk afsteken.” Soms haken er mannen af, twee mannen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn ook met melkbuspensioen.

Piep in je oren

Ondanks de stank, de kou en de piep in je oren na de tijd zorgt de traditie voor een hoop lol. Zo aan het einde van het jaar spreken veel mensen uit Hasselt elkaar weer onder het genot van een biertje. Dit jaar staat er een collectebus om geld in te zamelen voor de strijd tegen ALS. De groep ging ooit op verzoek eens schieten bij iemand die goed nieuws kreeg vanuit het ziekenhuis over haar ziekte. De knallen trekken veel publiek. Zonen van de vaders – zoals ik – groeien op met het carbidschieten en zo blijft de traditie behouden.

Een stel uit Amsterdam is speciaal voor het carbidschieten naar Hasselt gekomen. ,,Een collega zei dat dit hier was. Dit moesten we een keer zien. Op filmpjes zag het er altijd indrukwekkend uit.”

Met touw

Als uit elke melkbus een harde knal is gekomen, haal ik de deksel van de melkbus weer op. Met een touw is de deksel vastgemaakt aan de melkbus. Het scheelt aardig wat meters lopen. Met een bal in de melkbus was dit wel anders geweest. Het is een veilige manier, een melkbus onder de arm houden doen ze hier niet.

De politie komt meestal ook langs om even te vragen hoe het gaat. Dit jaar komt geen agent buurten. Problemen zijn er niet, ongelukken zijn er nog nooit gebeurd. Eén jaar kwam de politie eens langs omdat een kerk, een paar straten verderop, bij een kerkdienst last had van de knallen. Ze stopten toen, maar gingen een jaar later net zo hard verder.