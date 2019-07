Eerste Zwartsluizer Zaterdag valt in het water

video De magische missie: hier ergens ligt de meteoriet van Hasselt

16 juli Was het hier? In elk geval in deze omgeving, bij Hasselt, sloeg twee weken geleden waarschijnlijk een meteoriet in. Een ‘sterrenteam’ van vijf topdeskundigen is sindsdien dag en nacht op een magische jacht naar de zeldzame en kostbare hemelsteen. En ze komen steeds dichterbij.