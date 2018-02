Eindelijk nieuwe soos voor jeugd Zwartsluis

Bermmaaier uit Zwartsluis opgepakt voor brand in busje van zijn werk

31 januari De politie heeft vanmiddag een 34-jarige man uit Zwartsluis opgepakt op verdenking van brandstichting van het busje van zijn werkgever. Het gaat om een medewerker van een bedrijf uit Grafhorst, dat gespecialiseerd is in groenonderhoud. Mogelijk is de man betrokken bij meer brandstichtingen.