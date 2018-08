Eindelijk weer zwemmen in Zwartsluis: 'Dit blijven we nog jaren volhouden'

Een bommetje in het water, spelen op de opblaasbare stormbaan, grote opblaasdonuts die geen moment rust krijgen: het zwemplezier is in Zwartsluis weer in volle gang. ,,Met zo'n gratis zwemmiddag krijg je de kinderen wel het water in", zegt locatiemanager Jan Rook lachend.

De verbouwing

Een hittegolf in Nederland en een gesloten zwembad. Het leek een vreemde keuze, maar er zit wel degelijk een gedachte achter. ,,We hebben voor deze anderhalve maand gekozen, omdat het schoolzwemmen dan stilligt. Iedereen is op vakantie", vertelt Rook. ,,Zoiets plan je in het begin van het jaar en dan ga je er niet van uit dat het zo ontzettend warm wordt." Desondanks is Rook 'trots dat het zo snel gelukt is'.

De reden van de sluiting was een lekkage. Er waren blaasjes op de wand ontstaan waardoor water wegliep. Nadat er 350.000 liter water uit het bad was gepompt zijn de wanden gestraald en is er een nieuwe coatinglaag aangebracht. ,,Vanaf 1972 zat het er allemaal al in. Het was ook wel toe aan een goede onderhoudsbeurt", zegt Rook. ,,We wilden eigenlijk een paar jaar geleden al renoveren, maar toen waren de financiële middelen er niet voor."

En nu? ,,We willen nog vernieuwen in ons energiegebruik", vertelt Rook. ,,Dat is iets voor in de toekomst, maar we overwegen zonnepanelen. Een behoorlijke investering, maar wel een die we binnen 15 jaar terug kunnen verdienen als we zo blijven draaien als de afgelopen jaren."

Eindelijk weer zwemmen

Sophie (10), Iris (12) en Daria (11) springen tegelijk in het water. ,,Zo fijn dat we gewoon weer kunnen zwemmen", zegt een doorweekte Iris, eenmaal weer op de kant. ,,Het is zo lekker dichtbij", vertelt ze. ,,Afgelopen zomer zijn we naar Hasselt geweest, maar het is toch wel fijn in Zwartsluis."

Als het aan Daria ligt, zwemt ze elke dag in het vernieuwde bad. ,,Maar wel alleen als het warm weer is", zegt ze. ,,We zijn op woensdagen vroeg vrij, dus dan kunnen we zwemmen."

Winst voor Hasselt

Raymond Spijkerman van het Zwembad Hasselt heeft door de sluiting van Zwartsluis een 'topzomer gedraaid'. ,,Het was de beste zomer die we tot nu toe hebben gehad", vertelt Spijkerman. Met dank aan de sluiting van De Kragge? ,,Ja, mede. Als het warm is, moeten mensen toch ergens naartoe. Het hielp ook mee dat er blauwalg was. Dan is een buitenbad een geweldige uitkomst." Spijkerman verwacht dat Zwembad Hasselt ongeveer een kwart meer inkomsten heeft gehad door de sluiting van het bad in de gemeente.

Een situatie als die in Zwartsluis wil Spijkerman in Hasselt graag voorkomen. ,,We hebben in 2009 een grote renovatie gehad en we blijven opletten waar we kunnen verbeteren. Als we dat moeten doen, doen we dat in de winter. Het is hier te lang uitgesteld en die fout gaan wij niet maken."