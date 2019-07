Elektriciteitshuisje vliegt in brand bij Zwartsluis, compleet buurtschap zonder stroom

Ultimatum voor ontwikke­laar woningen in Kamperzee­dijk

5 juli Om de woningbouw in Kamperzeedijk vlot te trekken, heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland een ultimatum gesteld aan ondernemer Bert Selles. Die moet uiterlijk 31 december aangeven of en op welke termijn de ontwikkeling van woningen gerealiseerd gaat worden. En de gemeente gaat ondertussen kijken naar een andere bouwlocatie in het dorp.