Emma (8) uit Hasselt schittert vanavond in Flikken Maastricht (en zo hielp Angela Schijf haar)

Boer Piet heeft pasklare oplossing voor woningpro­bleem jeugd Sint Janskloos­ter

Er is onder jonge inwoners van Sint Jansklooster een schreeuwende behoefte aan bouwgrond. Maar bouwen in Molenkampen IV kan volgens de gemeente Steenwijkerland pas in 2029. Agrariër Piet Roskam biedt de oplossing aan op een presenteerblaadje. Hij wil zijn gronden ruilen en dan kan er veel eerder worden gebouwd.