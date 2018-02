Enquête Giethoorn over bredere verhuurboten

Leerlingen lezen straks verhalen in 'eigen' dialect

20 februari Basisschoolleerlingen in onder meer Zwolle, Staphorst en Genemuiden kunnen in de maand maart een verhaal in hun eigen dialect gaan lezen of voorgelezen krijgen. In het kader van de Dialectmaand zijn enkele verhalen uit het Drentse streektaaltijdschrift Wiesneus in Overijsselse dialecten vertaald en gratis te downloaden.