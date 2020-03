Epicentrum Hasselt houdt de adem in: hoeveel doden nog? ‘Iedereen kent wel iemand die het heeft’

Het had goed toeven moeten zijn nu, in Hasselt, stadje aan het Zwartewater van krap 7000 inwoners. Onder het lentezonnetje aan Prinsen- of Heerengracht, bij het haventje of op een terrasje aan de Markt. Maar vandaag is het historische centrum doods. Het carillon speelt, maar niemand luistert.

Veel winkels zijn dicht, een enkeling stapt bakkerij Wim Blom nog in. De schaarse mensen haasten zich over straat. Middenstanders hebben A4-tjes op de deur of achter het raam hangen met voorzorgsmaatregelen. Of -erger- met uitleg waarom ze voorlopig dichtblijven.