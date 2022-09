Esther (16) voorspelde bierdouche dj Harrie van het Kamp in Partypub Zwartsluis: ‘Iedereen wist dat hij niet lang zou blijven’

Zorgwonin­gen aan Binnenveld in Genemuiden: ‘Plek waar mensen zich veilig voelen’

Er komen huizen voor mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel in de nieuwe wijk Binnenveld in Genemuiden. Tenminste, als het aan een groep ouders ligt. De gemeente is enthousiast, de plannen krijgen steeds meer vorm. ,,Dit type woningen is heel weinig te vinden.”

