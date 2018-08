Euifeest aangepast vanwege de droogte

Algengroei

Het Euifeest wordt morgen afgetrapt met 'Hasselt ontmoet Hasselt' in het centrum van het stadje. In de middag is de Euibattle met een recordaantal van 24 teams. Dit jaar komt het water niet uit het Zwarte Water. ,,Van de veiligheidsregio mag de brandweer niet water uit het oppervlaktewater pompen", zegt Van der Kolk ,,We hebben nu een watertank geregeld voor spellen met water."

Beschermen

In de feesttent op woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond is dit jaar voor het eerst geen toegang voor kinderen jonger dan 14 jaar ,,We merkten dat zij er vaak zonder toezicht waren. In Hasselt is veel drankgebruik onder jongeren. Na overleg met de gemeente hebben we besloten om deze doelgroep te beschermen", legt Van der Kolk uit. ,,We willen niet dat iemand weggaat in een ambulance. Wij zijn daar wel verantwoordelijk voor."