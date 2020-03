Extra agenten letten op jou in corona-epicentrum Hasselt: ‘Er hangt hier een bedrukte sfeer’

Hasselt is met vijf dodelijke slachtoffers hard getroffen door het coronavirus. ,,In Hasselt worden daarom extra agenten ingezet. De kans is groter dat onzorgvuldig gedrag grote gevolgen heeft voor andere mensen”, vertelt Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder.

In Hasselt zijn veel meer besmettingen dan andere steden in deze regio?

,,Ja, Hasselt springt er echt uit in dit deel van het land en de provincie”, zegt Bilder. ,,Dokter Van Gijssel (de huisarts die corona had, red.) heeft daar een goede verklaring voor gegeven. Enkele prominente figuren uit de samenleving hebben het gekregen die veel contact hadden met kwetsbare personen. Iemand die corona heeft en niet veel klachten, kan het doorgeven aan iemand die wel ernstig ziek wordt. Daarom waarschuwen we ook nadrukkelijk jongeren om uit te kijken.”

Verwacht u dat de situatie de komende dagen minder erg gaat worden?

,,Ik hoop dat het aantal besmettingen en mensen dat komt te overlijden snel minder gaat worden, maar ik weet ook dat de toestand van enkele besmette personen in Hasselt zorgwekkend is.”

Wat is de impact op de bevolking?

,,Mensen zijn bezorgd en vragen zich af hoe het verder moet. Op het gemeentehuis staan mensen klaar voor vragen van de bevolking en huisartsen in alle kernen werken met elkaar samen. Ook veel mensen in de samenleving helpen elkaar, bijvoorbeeld door het halen van boodschappen voor oudere personen. Er hangt een bedrukte sfeer. Ik hoor weinig mensen nog hardop lachen.”

Gaat er ook gecontroleerd worden of mensen uit Hasselt de regels van de overheid vanwege corona naleven?

,,We zetten bij onder meer de politie mensen in om te kijken of de maatregelen van de overheid goed nageleefd worden. In Hasselt worden extra agenten ingezet omdat daar de kans groter is dat onzorgvuldig gedrag grote gevolgen heeft voor andere mensen. Als het niet goedschiks kan dan moet het misschien maar kwaadschiks door boetes uit te delen. De meeste mensen nemen dit probleem heel serieus. Het aantal mensen dat hier laconiek over denkt is wel tot een minimum beperkt.”

Wat heeft de hele situatie voor impact op u als burgemeester?

,,Bij elk werk zijn periodes dat het leuk is en zware periodes. Dit is een vervelende tijd. Deze situatie hebben we natuurlijk nog nooit gehad. Ik zie het als mijn taak om er te zijn voor de bevolking en probeer dit zo goed mogelijk te doen. Ik heb vertrouwen dat we samen met de inwoners door deze lastige tijd gaan komen.”