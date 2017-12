Extra onderzoek naar verkeer op Tagweg

Hij stelt dat het door BVA Verkeersadviezen opgestelde rapport onvolledig is. “Er is gezocht naar een oplossing voor het vrachtverkeer door de wijk, maar het aantal verkeersbewegingen van personenvoertuigen en de snelheid speelt ook een rol en is niet meegenomen. In het rapport zijn wel wat globale aantallen opgenomen maar die tellingen komen uit 2013 en ondertussen zijn er tientallen woningen bijgekomen met zeker een auto en soms twee per huis”, zegt Van Ittersum. Hij sprak afgelopen week met onder meer wethouder Arie Speksnijder over het rapport. Daarin zijn drie oplossingen aangedragen met volgens de onderzoekers het aanleggen van 19 passeerstroken als meest kansrijke en met 700.000 euro ook de goedkoopste.

Rondweg

Wethouder Arie Speksnijder zegt dat de ideeën over een rondweg eigenlijk niet fundamenteel verschillen, maar dat er wel een groot verschil is in de kostenberekeningen. “Daar gaan we de komende tijd nog eens goed naar kijken.” Verder laat de wethouder nieuwe verkeerstellingen uitvoeren. “En dan visueel met camera’s. Dat moet duidelijk maken wat voor vrachtverkeer er rijdt, vrachtwagens van en naar de rietbedrijven, zwaar agrarisch verkeer, melkauto’s, maar ook busjes van besteldiensten en voor de bouw. En we brengen in beeld de stroom personenauto’s en fietsen.” Speksnijder verwacht dat de resultaten van het extra onderzoek in maart bekend zijn. “Pas dan gaan we een afweging maken wat de beste oplossing is voor het probleem op de Tagweg.”