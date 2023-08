Failliete drukkerij in Hasselt gooit van alles in de veiling: van magazijntrap tot koffiemachines

Bloemencor­so Sint Janskloos­ter: ‘Dit is de veertigste corsowagen waar ik aan mee heb gebouwd’

Het bloemencorso rijdt vandaag door de straten van Sint Jansklooster. De groep After Nero’s doet met haar veertigste corsowagen mee. Herman Weijs is vanaf de allereerste wagen van de groep betrokken en nog steeds lid. ,,Ik was 16 toen we met een groepje vrienden de eerste wagen bouwden.”