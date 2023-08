Familie uit Zwartsluis wint 7,5 ton, maar één zoon grijpt mis: ‘Speel met andere loterij’

Europese toppers aan de start van grasbaanra­ces in Staphorst, maar ook coureurs op gazonmaai­ers

Een week nadat motorcoureur Collin Veijer op de Red Bull Ring in Oostenrijk als vierde eindigde in de Grand Prix Moto3, staat alles in zijn dorp Staphorst in het teken van grasbaanraces. Het geeft nog maar eens aan hoe sterk de motorsport leeft in Staphorst.