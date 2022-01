Fay Boxum (12) treedt met Nederlands zwemrecord in voetsporen van haar talentvolle moeder

Het is haar met de paplepel ingegoten, de familie Boxum-de Boer geldt als een echte zwemfamilie. „Ik had voor mijn vierde diploma A en B, kreeg zwemles van mijn opa en oma. Toen ik vijf was ben ik lid geworden van de zwemclub in Zwartsluis en rond mijn elfde overgestapt naar het SWOL 1894 in Zwolle, omdat ik me daar beter kon ontwikkelen”, vertelt Fay.