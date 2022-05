Felle brand in opslag lithiumbatterijen veroorzaakt zwarte rookwolken boven Zwartsluis: Deuren en ramen dicht

Zie jij ’m? Deze zeldzame vogel trekt grote groep spotters naar het Zwarte Water: ‘Ik was stomver­baasd’

Verrekijker in de aanslag en turen. En dan precies op het juiste moment op het fototoestel klikken. Het is het ritueel van vogelspotters bij het Zwarte Water tussen Zwartsluis en Hasselt deze dagen. Daar proberen zij een glimp op te vangen van een zeldzame vogel die bijna niet in Nederland voorkomt.

15 april