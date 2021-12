Fietser wil oversteken naar zijn werk en wordt geschept door automobilist in Genemuiden

Jeugdhonk in Genemuiden dicht na oproep burgemees­ter: 'Veel jongeren zijn niet gevacci­neerd’

Jeugdhonk 3:16 in Genemuiden gaat voorlopig niet meer open door het oplaaiende coronavirus in de tapijtstad. Volgens bestuurslid Erna Last zijn de risico’s te groot om kinderen in de kelder van ‘t Olde Stadhuus bij elkaar te laten komen. ,,Veel jongeren zijn niet gevaccineerd.”

30 oktober