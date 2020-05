Flink deel bibliotheken in Kop van Overijssel gaat weer open

De bibliotheken in onder andere Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis gaan vanaf 11 mei weer (beperkt) open voor het uitlenen en inleveren van boeken en andere materialen. Vanwege het coronavirus waren de vestigingen gesloten, maar onder voorwaarden is het toegestaan dat bezoekers met ingang van aanstaande maandag weer langskomen.

Belangrijkste regels daarbij zijn dat 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden en dat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. De drie bibliotheken in de gemeente Zwartewaterland maken gebruik van aangepaste openingstijden op alleen maandagen en vrijdagen. ‘We hebben gekozen om geleidelijk onze openingstijden uit te breiden, zodat we zeker weten dat we iedereen op de juiste manier en met voldoende medewerkers en vrijwilligers in al onze vestigingen van dienst kunnen zijn’, meldt de organisatie.

Geleidelijke opening

Ook de bibliotheken in Oldemarkt, Steenwijk en Vollenhove gaan onder voorwaarden van strikte regels vanaf maandag 11 mei weer op de normale tijden open voor het uitlenen en inleveren van boeken en andere materialen. De overige vestigingen in Steenwijkerland blijven nog even gesloten; er is gekozen voor een geleidelijke opening van de diverse bibliotheken.

Met aangepaste openingstijden gaat ook de bieb in Staphorst vanaf maandag weer beperkt open. Rouveen volgt mogelijk later, wordt op de site gemeld.