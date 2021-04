Flinke schade na grote brand bij SMG Groep in Hasselt: ‘Klanten moet even wachten op hun producten’

De zeer grote brand op het industrieterrein aan de Randweg in Hasselt ontstond maandag even na enen in de middag. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren weet directeur Pieter Brundel ook niet, maar hij was er al spoedig van op de hoogte dat de boel in lichterlaaie stond. ,,Ik werd gebeld door een van de werknemers en ben direct naar Hasselt gereden.” De rookwolken trokken daarbij over de verre regio en vermengden zich met zon, hagel en sneeuw. ,,De brandweer had de brand gelukkig snel onder controle.”