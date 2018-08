Fraudeverdenking kost baas van Breman in Genemuiden de kop

Dat oordeelt de kantonrechter in Zwolle althans, in een recent vonnis. Daarin wordt Van der Kamp (62), die dik 40 jaar bij het bedrijf werkzaam was, aangerekend dat er gedurende bijna twaalf jaar onder zijn bewind meer dan 160 rekeningen ter waarde van ruim 1,4 miljoen euro aan twee tapijtbedrijven betaald werden. Die leverden daarvoor echter nooit tapijt.

Aangifte

Breman Installatiegroep, dat met 1500 mensen in 36 vestigingen een van ’s lands grootste installatiebedrijven is, stelt bij monde van Bernardo Eenkhoorn en Jeu Bielders van Breman Beheer (feitelijk concernleiding) dat er nog geen besluit is genomen over aangifte of mogelijke andere vervolgstappen tegen Van der Kamp omdat het onderzoek van bedrijfsrecherchebureau Signum Interfocus bij TB nog loopt. Pas als die uitkomsten er zijn volgt er een besluit over of, waarvan en tegen wie er aangifte wordt gedaan.