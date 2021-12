‘Fuck de lockdown’ op bijzonder oud schip zorgt voor boosheid in Zwartsluis (maar het dorp lost het op)

Zwartewa­ter­land beloont ‘onderne­mers met doorzet­tings­ver­mo­gen’ met een bloemetje

De ondernemers achter Anne’s Kokerij in Zwartsluis, Blinker Events in Genemuiden en Hanzebotenverhuur in Hasselt hebben vandaag op de Dag van de Ondernemer een bloemetje gekregen van de gemeente Zwartewaterland. ,,De manier waarop zij hun bedrijf runnen in deze moeilijke coronatijd verdient grote waardering”, aldus burgemeester Eddy Bilder.

19 november