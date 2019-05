Garage voor 'dromen op wielen' in Zwartsluis

Oude Volvo's of Porsches en zelfs een Aston Martin uit 1978. Het maakt Robert Kooiker uit Rouveen niet uit wat voor merk, maar hij werkt het liefst met 'bijzondere, oude auto's met een sportief karakter'. ,,Eigenlijk zijn het jongensdromen op wielen'', vertelt Kooiker. Hij zette er in Zwartsluis een speciale vakgarage voor op: Vivento.

Kooiker is de klassieke 'autogek' die als kind al aan het sleutelen raakte. ,,Ik heb de liefde voor auto's met de paplepel ingegoten gekregen'', vertelt de ondernemer. ,,Mijn vader was monteur en zelf sleutelde ik voor mijn tiende al aan brommers. Op mijn zestiende schakelde ik over op auto's. We hadden een eigen brug bij huis, waar ik heel wat uren onder stond."

Reparatie

Na een loopbaan bij Spyker Cars en een gerenommeerd restauratiebedrijf staat Kooiker nu op eigen benen in bedrijfsverzamelgebouw De Zwarte Veste in Zwartsluis. Hij werkt in een hagelnieuw pand met een uiterst modern machinepark. ,,Alles is fonkelnieuw, behalve de auto's", zegt Kooiker lachend, terwijl hij een rondje maakt langs een brug waarop een Aston Martin uit 1978 staat. Over jongensdromen gesproken.

Kooiker is bezig met de restauratie van de Engelse klassieker. Dat is een van de poten van Vivento: modellen weer zoveel mogelijk in oude staat herstellen. Het liefst met zoveel mogelijk originele onderdelen. ,,Daarnaast verwacht ik dat er een behoorlijke markt is voor reparatie. Wie in een klassieke auto rijdt, moet regelmatig langs de garage."

Rijklaar

Vivento biedt veel service. Wie na een laatste ritje in het najaar zijn auto gewassen wil hebben, kan zijn klassieker laten ophalen. Ook daarvoor heeft Kooiker specialistische apparatuur in huis. ,,En komt de wagen vervolgens in het voorjaar weer uit de garage, dan maken we hem snel rijklaar. Daarnaast doen we ook in- en verkoop van bijzondere wagens. Dankzij ons netwerk vinden we voor klanten ook de auto waarnaar ze al lang op zoek zijn. En we geven advies: met onze expertise en ervaring kunnen we klanten behoeden voor miskopen."