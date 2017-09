Geen afsluitend vuurwerk tijdens Genemusiment

“Alles was rond, van de financiële steun van onze hoofdsposnor Vadain tot de vergunning van de gemeente Zwartewaterland”, zegt Rietman. Pas toen de vergunning nog eens goed werd bestudeerd werden problemen voorzien met het in de nabijheid van de haven afsteken van vuurwerk. “Enkele tientallen boten blijken binnen de in de vergunning aangegeven veiligheidscirkels te liggen. We hebben nog gekeken of het mogelijk is om de boten naar een andere plek te varen.”

Alternatief

Er is vervolgens koortsachtig nagedacht over een andere afsluiting. Rietman stelt dat men erin is geslaagd eeb goed alternatief te vinden. Wat er aan het einde van Genemusiment staat te gebeuren houdt hij geheim. De voorzitter van SCEG wil niet meer kwijt dan dat het ‘daverend en spetterend’ zal zijn. En dat het vernieuwde Havenplein, dat ’s ochtends officieel wordt geopend door burgemeester Eddy Bilder, volop in de schijnwerpers komt te staan. Harrie Rietman: “Ik heb nu nog maar een zorg en dat is het weer. De rest hebben we in de klauwen.”