Geen driekwart miljoen voor extra rijstrook rotonde Hasselt

Het is maar de vraag of de nieuwe rotonde die de N759 (de weg van en naar Genemuiden) bij Hasselt met de N331 verbindt wordt voorzien van een extra rijbaan.

De meerderheid van de gemeenteraad van Zwartewaterland wil wel eerst een onderzoek laten uitvoeren en trekt er nog niet de door het college gevraagde maximale 765.000 euro voor uit. Een amendement van ChristenUnie, SGP, BGZ en VVD werd donderdagavond aangenomen.

Meerkosten

Dat stelt de gemeente wel voor een probleem, zo betoogde burgemeester Eddy Bilder. De provincie wil voor 14 april weten of de gemeente de portemonnee trekt en dat is dus niet het geval. Bilder hield de raad voor dat er vanuit de provincie geen financiële bijdrage is te verwachten. En daar heeft de raad moeite mee; het is immers een provinciale weg. De provincie is hooguit bereid eventuele meerkosten op te hoesten, zo heeft Bilder opgemaakt uit een telefoontje met de gedeputeerde.

Ondernemers

De discussie is aangezwengeld door de Ondernemerskring Genemuiden (OGK), die vurig heeft gepleit voor een aanpassing van de nieuwe rotonde, die al bijna klaar is, met de aanleg van een bypass. Zo moet een betere doorstroming van het vele (vracht-)verkeer vanuit Genemuiden richting de snelwegen bij Zwolle worden bewerkstelligd. Daar is lang over gesproken door de OGK met de provincie, met eind maart als uitkomst dat dit niet mogelijk is. Maar provincie en aannemer zien wel kansen om nog een extra, wat langer stuk rijbaan aan te leggen, die parallel loopt aan de N331 en die ter hoogte van de Hanzeweg aansluit op de provinciale weg. De meerkosten zijn becijferd tussen de 765.000.

Ongebruikelijke weg

Een voorstel om dat geld op tafel te krijgen, is de afgelopen weken met stoom en kokend water door het college voorbereid en naar de raad van Zwartewaterland gestuurd want de provincie Overijssel, die volop bezig is met de uitvoering van de wegwerkzaamheden bij Hasselt, wil op zeer korte termijn duidelijkheid. Daarom werden de fractievoorzitters al in een eerder stadium bijgepraat door het college en is donderdagavond de raad om een oordeel gevraagd. ,,We zijn er ons terdege van bewust dat wij hiervoor een ongebruikelijke weg bewandelen”, trok het college alvast het boetekleed aan.

Doorstroming

De gemeenteraad erkent dat een bypass of extra weg een positief effect heeft op de doorstroming van verkeer vanuit Genemuiden en dus een positieve bijdrage aan de economische ontwikkelmogelijkheden van de (tapijt-)industrie, zo betoogde onder meer CU-fractievoorzitter Tamme Spoelstra. Ook ziet de politiek het positieve effect op brandstofgebruik, geluid en slijtage van voertuigen omdat er minder geremd en opgetrokken hoeft te worden.