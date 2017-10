Geen voorstelling in Genemuiden: Hakim is ziek

Tientallen kinderen van de basisscholen in Genemuiden zaten vrijdagmorgen in d'Overtoom vol spanning te wachten op de komst van Hakim. De theaterartiest en mimespeler, bekend van het televisieprogramma 'Sesamstraat', zou twee keer zijn voorstelling 'Hakim op z'n best' spelen in het kader van de Kinderboekenweek. Maar wie er kwam, geen Hakim. Tot teleurstelling van de kinderen. Na een tijdje wachten en een telefoontje werd duidelijk dat Hakim 's nachts ziek was geworden.