Geen W.G. van der Hulstfestival in Hasselt door gebrek aan geld

Een zo vredig stadje, een zo wrede dood

14 oktober Pieter Vis telt de dagen sinds zijn ouders zo bruut werden vermoord in Vollenhove. Hij wijst met de beschuldigende vinger naar de huisvriend van zijn overleden ouders. Een scenario zonder bewijs. Het levert hem een straf wegens smaad op. Voor de eerste keer spreekt Vis over een van de meest geruchtmakende, nog onopgeloste misdrijven in deze regio. ,,Ik rust niet voordat ik de waarheid ken.”