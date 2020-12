Geen zoete inval voor Zwartewaterland Helpt: diskjockey bakt ze nu goudgeel

Wietteler uit Hasselt moet 87.500 euro ‘criminele winst’ inleveren bij de Nederland­se staat

16 november Een 28-jarige voormalig eigenaar van een rijtjeshuis in Hasselt moet bij de Nederlandse staat 87.500 euro criminele winst inleveren. Dat geld verdiende hij met de hennepkwekerij in zijn woning in Hasselt.