Geld stroomt binnen voor kinderen van Ruinerwold: al bijna 3 ton toegezegd, streefbedrag is behaald

De actie is opgezet om de kinderen van Gerrit Jan van D. een goede herstart in de samenleving te geven. Het gaat dan om de oudste kinderen, die eerder het gezin verlieten, maar ook om de jongeren kinderen die sinds zijn vrijlating weer samen met hun vader wonen in een Veluwse gemeente. Van D. woonde jarenlang verscholen voor de buitenwereld in een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam aan het rollen toen een van hen wegliep in oktober 2019.