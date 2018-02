Geld voor nooit verreden Overijsselse Merentocht is zeker, nu het ijs nog

De afspraken over de provinciale steun aan de organisaties van de Overijsselse Merentocht, Hollands Venetiëtocht, de Noordwesthoekrit en de Marathon op Natuurijs in Haaksbergen zijn gistermiddag bekrachtigd. Plaats van handeling was restaurant Geertien in Muggenbeet, het 'clubhuis' van de nog nooit verreden Overijsselse Merentocht-organisatie.

Handtekening

Namens de provincie zette gedeputeerde Eddy van Hijum zijn handtekening op de stempelkaart. ,,Het wordt weer tijd dat wij langeafstandschaatsers gaan opleiden", refereerde de gedeputeerde aan de teleurstellende Olympische 10 kilometer van Sven Kramer.

Van de 65.000 euro die de provincie jaarlijks achter de hand heeft, is 35.000 euro gereserveerd voor de Overijsselse Merentocht, 5.000 euro voor de marathon in Haaksbergen en voor de Hollands Venetiëtocht en de Noordwesthoekrit elk 12.500 euro. De subsidie komt beschikbaar als de tochten daadwerkelijk verreden worden.

Voor Haaksbergen geldt dat daar de eerste marathon op natuurijs wordt gereden. ,,Onze grootste concurrent is Noordlaren", zegt voorzitter Henk Dijksterhuis van de ijs- en skeelerclub Haaksbergen. Maar ook met Veenoord en 'nieuwkomer' Arnhem moet Haaksbergen rekening houden.

Hek van de dam

Waar Haaksbergen genoeg heeft aan een ijsvloer van 3 centimeter moet die in de Kop van Overijssel wel 10 tot 12 centimeter dik zijn. ,,Maar dan is het hek ook van de dam en komt heel Nederland hier heen", weet voorzitter Roelof Groen van de Overijsselse Merentocht. Groen geeft de hoop niet op. ,,Het kan allemaal toch best wel. De laatste Hollands Venetiëtocht was in 2012."

De Overijsselse subsidiegarantie heeft alles te maken met het nieuwe evenementenbeleid van de provincie, zegt Hélène Meelissen. ,,We weten bij voorbaat al dat deze evenementen heel goed zijn voor de provincie. En met het nieuwe evenementenbeleid kunnen we het vooraf regelen, dan hebben de organisaties daar geen zorgen meer over. Anders is het ijs al weer weg tegen de tijd dat ze subsidie hebben aangevraagd."