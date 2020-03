Gemeente moet nieuw besluit nemen over vechtsportschool Hasselt

Zes bewoners tekenden bezwaar aan tegen het vestigen van een vechtsportschool aan de Rosmolenstraat in Hasselt. Vijf daarvan dienden hun bezwaar te laat in, oordeelde de rechter. De bewoner die overbleef, hekelde de geluidsoverlast en de toegenomen parkeerdruk in de straat. Er is volgens hem overlast van geschreeuw, lichamen die dreunend op matten vallen en gebeuk tegen bokszakken. Daarnaast is het geschreeuw van commando’s buiten de sportschool goed te horen. Bezoekers komen volgens hem van heinde en verre en parkeren hun auto’s in de straat, is het verwijt. Een kort geding in april vorig jaar om de opening van de vechtsportschool tegen te houden, werd afgewezen.