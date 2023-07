Gemeente Zwartewaterland en ROVA bestrijden schadelijke planten: ‘Ze zijn slecht voor de biodiversiteit’

Crowdfun­ding voor door Poly getroffen corsobou­wers Sint Janskloos­ter levert enkele duizenden euro’s op

Niet alleen de corsobouwers in Vollenhove zijn getroffen door storm Poly. In buurtdorp Sint Jansklooster is de schade minstens zo erg. Dat blijkt uit een snelle inventarisatie door Egbert Lassche van de Christelijke Oranjevereniging (COV). Corsoclubs hebben een inzamelingsactie opgezet en die heeft in korte tijd tijd al enkele duizenden euro’s opgeleverd.