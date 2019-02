Gemeenteraad vergadert in Zwartewaterland in het plat

De gemeenteraad van Zwartewaterland vergadert in maart een keer in het dialect. Dit gaat gedaan worden op verzoek van de Taelkrink in Genemuiden. Deze groep hoopt zo de streektaal te promoten.

In de voormalige gemeente Genemuiden werd regelmatig in het dialect van Genemuiden vergaderd. De gemeenteraad van Zwartewaterland deed dat niet meer. ,,Jammer, in Genemuiden maakten de gemeenteraadsleden er destijds veel werk van door mooie woorden en gezegdes te gebruiken als ze aan het woord waren”, zegt Jannie Bakker, van de Taelkrink in Genemuiden.

Herindeling

,,Na de herindeling in 2001 wilden we ook dat de gemeente in Zwartewaterland dit zou doen, maar daar voelden ze in het begin niet zo veel voor”, zegt Bakker. ,,In oktober is het Nedersaksisch een officieel erkende taal geworden. De overheid gaat zich inzetten om de streektaal te behouden, dus het is mooi dat dit nu gedaan gaat worden.”

Taelkrink deed het verzoek bij de griffie van de gemeenteraad en die vond het een goed plan. ,,Streektaal moet in stand gehouden worden”, zegt Bakker. ,,Er zijn veel mooie woorden en spreekwoorden die niet in het Nederlands zijn, het zou jammer als het zou uitsterven en daarom moet het gesproken worden.”

Dialectraad

Gemeenteraden in andere delen van het land vergaderen niet vaak in een streektaal. In Friesland vergaderen gemeenteraden al jaren in hun moedertaal en de gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft elk jaar één dialectraad. De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft in 2008 al eens een vergadering in dialect gehad.

Op 14 maart of 28 maart vergadert de gemeenteraad in Zwartewaterland. Welke datum de dialectraad is, is nog niet bekend. De leden van de gemeenteraad zijn overigens niet verplicht om dialect te spreken. De volksvertegenwoordigers die het wel willen doen krijgen daarvoor alle ruimte.