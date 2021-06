Genemuiden drinkt voetbalbiertje Wetering Blond: ‘Het doet goed dit voor de club te doen’

Monster­tocht op de fiets door Biblebelt eindigt in Genemuiden

10 mei Een coronaproof fietstocht van Katwijk naar Genemuiden voor het goede doel. De stichting Stéphanos wil deze op zaterdag 26 juni houden om geld in te zamelen voor weeskinderen in Malawi en Zambia. De start van de Stéphanos Fietstour is in Katwijk, de finish 240 kilometer verderop in Genemuiden.