Genemuiden is minimaal vijf stadsgidsen rijker

Genemuiden is een aantal stadsgidsen rijker. Twaalf inwoners volgden in mei een korte cursus ‘stadsgids’. Gert Jan Westhoff bracht ze de beginselen van de geschiedenis van de tapijtstad bij en onthulde de fijne kneepjes van een rondleiding. Vijf deelnemers willen ook echt groepen gaan rondleiden door Genemuiden, de anderen twijfelen nog.

Het initiatief voor de cursus lag bij Toeristisch Informatiepunt Genemuiden (TIP) in ’t Olde Staduus en is mogelijk gemaakt door de Leefbaarheidsplannen van gemeente Zwartewaterland. ,,We krijgen regelmatig aanvragen voor stadswandelingen en rondleidingen door Genemuiden. Daarom zoeken we uitbreiding van het aantal stadsgidsen”, vertelt Klasien Hoekman over de aanleiding voor de cursus.

Theorie en praktijk

TIP is blij dat maar liefst twaalf belangstellenden de cursus volgden. Dat zijn mensen met interesse in de cultuur en geschiedenis van Genemuiden en die daar graag over vertellen. Na een avondje ‘theorie’ nam Westhoff dinsdagavond zijn cursisten mee op pad door Genemuiden.

Bij de historische of bijzondere locatie mochten zij alvast hun verbale en educatieve talenten tonen. Westhoff gaf ondertussen tips en vulde waar nodig aan met informatie. Aan het einde van de avond ontvingen de deelnemers een certificaat ‘stadsgids’. ,,We zijn nu collega’s…”, grapte Westhoff. Nog niet iedereen vindt zichzelf daarvoor geschikt, maar mogelijk gaan ze tijdens de komende evenementen in Genemuiden nog een keer oefenen.

Niet elke week

Klasien Hoekman kan de andere deelnemers in ieder geval wel bellen als er weer belangstelling is voor een stadswandeling en daar is TIP Genemuiden blij mee. ,,Stadsgidsen zijn echt niet elke week aan de beurt. Maar het is mooi dat we nu meer mensen hebben die bezoekers of inwoners kunnen rondleiden. Alleen daarom al is deze cursus een geslaagd initiatief.”