Genemuiden ligt wakker van vuurwerk na bruiloft

Als bruiloftsgasten in een jolige bui weer eens vuurwerk afsteken, zitten de bewoners van woon-, zorg- en dienstencentrum De Meente in Genemuiden rechtop in hun bed. Voor bewoner Van Dalfsen is de maat vol.

In een poging om een einde te maken aan iets wat in Genemuiden een nieuwe traditie aan het worden is, heeft hij een klemmend beroep gedaan op de gemeenteraad: het moet afgelopen zijn met het nachtelijke vuurwerk na bruiloften.

,,Kan dit ongestraft doorgaan”, vraagt Van Dalfsen zich af. ,,Als jongeren deze maand te vroeg vuurwerk afsteken wordt er wel opgetreden en worden ze naar HALT gestuurd. Maar aan het afsteken van vuurwerk na bruiloften wordt niets gedaan. Dat is meten met twee maten.” Volgens Van Dalfsen ondervindt heel Genemuiden overlast, maar bewoners in De Meente in het bijzonder. ,,De nachtrust van de bewoners wordt verstoord, iedereen is in rep en roer. Het personeel komt handen te kort om de geschrokken mensen weer tot rust te brengen”, schetst hij de situatie. Afgelopen weekeinde was het weer raak en was voor hem de maat vol.

Bekend probleem

In een reactie zegt burgemeester Eddy Bilder dat het afsteken van vuurwerk na afloop van een trouwfeest in Genemuiden een bekend probleem is. ,,Het is besproken in het overleg met de politie en we gaan het komend jaar aanpakken.” CDA-raadslid Henk Buit zegt ook wel een plan van aanpak te hebben. ,,Laat bruidsparen bij het in ondertrouw gaan een borgsom van 250 euro betalen. Als er geen vuurwerk wordt afgestoken krijgen ze het geld terug, anders zijn ze het kwijt aan de gemeente.” SGP’er Maarten Slingerland ziet meer in een voorlichtingscampagne.

Ergenis