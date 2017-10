Genemuiden verwerkt verdriet om dodelijk ongeval met stille Biestemerk

Video Muziekloze kermis Biestemerk Genemuiden als eerbetoon slacht­of­fer­tje vekeersongeval

18 oktober Op het oog is het een Biestemerk als alle voorgaande jaarmarkten. Bezoekers schuifelen in drommen tussen de marktkramen door, de kooplieden verkopen hun waren, snert en oliebollen vinden gretig aftrek. En toch is deze Biestemerk anders dan alle anderen. Het noodlottige ongeval, waarbij zaterdagavond een vierjarig jongetje om het leven kwam, werpt een schaduw over de jaarmarkt.