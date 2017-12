Genemuiden wil zondag rust en schiet daarom zaterdag al met carbid

Vondst 2.600 kilo illegaal vuurwerk leidt politie naar Zwartewaterland

14:22 Onderzoek na de vondst van 2.600 kilo illegaal vuurwerk in een woning in Hengelo heeft de politie onlangs naar Zwartewaterland geleid. Daar zouden mogelijk afnemers van het illegale vuurwerk wonen. Een of meerdere adressen zijn doorzocht, maakte de politie vandaag bekend.