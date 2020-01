Genemuidenaar (34) op de bon geslingerd (en mogelijk krijgt hij er nog eentje)

Bij de controle kwam naar voren dat het rijbewijs van de Genemuidenaar ongeldig was verklaard. Daarnaast werd een speekseltest afgenomen om te kijken of de man onder invloed was van drugs. De test was positief en dus volgde een bloedproef. De bloedafname wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De uitslag zal over enkele weken bekend worden. Mocht blijken dat de bestuurder een te hoge concentratie verdovende middelen in zijn bloed had dan zal hij hiervoor nog worden bestraft.