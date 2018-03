Genemuider straat krijgt groene kruispunten

Debutant BuitenGewoon Zwartewaterland in zevende hemel

9:17 Amper een etmaal na de klinkende overwinning overleggen de leden van BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) over het vervolg. De nieuwe lokale partij is woensdag de grote verrassing bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zwartewaterland gebleken en komt met drie zetels in de gemeenteraad.