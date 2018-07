Genemuider torenuurwerk na 69 jaar weer in beweging

Het nu gerestaureerde torenuurwerk in de nieuwe kerktoren van de Grote Kerk maakte in 1883 een einde aan het tijdloze tijdperk in Genemuiden, nadat het jaar daarvoor de Sint Nicolaaskerk met torenklok afbrandde. Het mechanische uurwerk had nogal eens kuren, werd in 1949 afgedankt en vervangen door een elektrisch uurwerk.

In 2011 is het uurwerk - uniek door de zeldzame Brocot-gang volgens de specialisten - herontdekt door de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk. In opdracht van de stichting heeft Toine Daelmans Klokken & Uurwerken in het Brabantse Lierop het uurwerk gerestaureerd, dat na de ingebruikname te zien is in 't Olde Staduus.