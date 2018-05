Genemuider visser: Dan kan ik net zo goed mijn visbedrijf in de brand steken

Bij de Raad van State ging de Staat der Nederlanden in hoger beroep in een conflict om een al in 2011 opgezegd aalviswaterhuurcontract door het Rijk. Het Rijk zegde direct met het instellen van een vangstverbod op aal(paling) in wateren met veel giftig dioxine de huurcontracten met de aalvissers op. Daarbij ging het om viswater in de grote rivieren en de mondingen, zoals het Ketelmeer en Vossemeer.

Ter compensatie kregen de vissers vergoedingen variërend tussen de 10.000 en 300.000 euro per visser. Verder konden ze ter compensatie op schubvissen vissen. Maar daarvoor zijn de vissers deels afhankelijk van de sportvisverenigingen, die in grote delen van de binnenwateren over de schubvisrechten beschikken. En daar wringt de schoen. Sportvissers en beroepsvissers zien elkaar als concurrenten. De beroepsvissers vrezen dat de sportvissers hen van de binnenwateren zullen verjagen als zij niet alsnog het recht krijgen om na een eventueel opheffen van het aalvangstverbod automatisch hun huurcontracten terugkrijgen.

Invloed

Volgens beroepsvisser Siem Hoekman uit Genemuiden kan hij de helft van zijn jaarlijkse inkomen kwijt raken mochten de sportvissers hem het recht op het vangen van schubvissen blokkeren. ,,Dan kan ik de boel net zo goed in de brand steken,'' aldus Hoekman tijdens de zitting. Hoekman en binnenwatervisser Frans Komen uit Terwolde hopen dat de Raad van State de Staat alsnog een verlenging van de opgezegde aalvishuurcontracten afdwingt. Alleen dat geeft hen de garantie dat ze officieel beroepsvissers blijven en visrechten op de binnenwateren kunnen afdwingen. ,,Wij vissers zijn het eens met het dioxinevangstverbod. Alleen weten wij niet hoe lang dat verbod gaat duren. In de tussentijd kunnen wij inkomen en invloed kwijt raken. Voor veel vissers met weinig hectares viswater kan dat funest zijn. Voor grotere vissers, zoals ik met 1000 ha, is het inkomen minder een probleem. Alleen kan ik niet meer meepraten over ontwikkelingen in het rivieren en merengebied die ten koste gaan van de kwaliteit van het viswater,'' aldus Komen. Die wees nog wel op een rariteit in het vangstverbod ,,Aal die aan de ene kant van de Ketelbrug zwemt mogen wij niet vangen maar als hij naar de andere kant zwemt wel. Dan is hij blijkbaar opeens al zijn dioxine kwijt.''

Vergoeding