Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zwartewaterland vandaag

Werk van de ‘bekendste nog levende in Zwolle geboren kunstenaar’ eindelijk te bezichti­gen in Museum de Fundatie

Hij is wereldberoemd, maar in zijn geboortestad Zwolle was het werk van Richard Hutten (56) nog nergens te bezichtigen. Daar brengt Museum de Fundatie verandering in met de expositie (Ex-)Change. Tot 24 september zijn daar een paar van Huttens bekendste werken tentoongesteld.