Gewicht en leefstijl jeugd blijft belangrijk voor de gemeente Zwartewaterland: JOGG-aanpak verlengd

De JOGG-aanpak bestaat sinds 2010, in 2019 sloot Zwartewaterland aan. Het doel is om met de ouders, bedrijven en allerlei instellingen kinderen en jongeren meer te laten bewegen en op gezond gewicht te houden. Want dat is hard nodig. ,,Al jaren zien we steeds meer overgewicht bij de jeugd”, weet wethouder Gerrit Knol. ,,Door de lockdowns was er opnieuw een stijging. Dat is zorgelijk, want overwicht leidt tot allerlei ziekten. Met de JOGG-aanpak willen we dat voorkomen.”