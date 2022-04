Gewonden na steekvlam op plezierboot in Zwartsluis

Duizenden bezoekers naar jaarmarkt in Sint Janskloos­ter: ‘Voor iedereen een trekker’

Op de Kloostermarkt is het na twee jaar noodgedwongen afwezigheid weer gezellig druk. In het hart van Sint Jansklooster staan honderden kramen met een gevarieerd assortiment. ,,We verkopen vandaag iedereen een trekker, jong en oud. Dat is ons motto”, zegt Andries Rietman.

